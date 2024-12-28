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        Kocaeli'de 5 bin 40 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 bin 40 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:50
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        Kocaeli'de 5 bin 40 makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 bin 40 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        İlçede tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 40 makarona el konuldu.

        İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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