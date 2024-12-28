Kocaeli'de 5 bin 40 makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 bin 40 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 bin 40 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.
İlçede tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin 40 makarona el konuldu.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
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