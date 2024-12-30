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        Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 dolandırıcı tutuklandı

        Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:19 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:19
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        Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 dolandırıcı tutuklandı
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        Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 3 milyon lira dolandırılması üzerine Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri belirlenen 5 şüpheli, İstanbul, Konya ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.S, Ö.M.P. ve B.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ile H.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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