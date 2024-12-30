Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 dolandırıcı tutuklandı

Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 3 milyon lira dolandırılması üzerine Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.