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        Kocaeli Valisi Aktaş, doğal gaz kaynaklı patlamayla ilgili kriz merkezini topladı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 13 kişinin yaralandığı olayla ilgili Kriz Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:24
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        Kocaeli Valisi Aktaş, doğal gaz kaynaklı patlamayla ilgili kriz merkezini topladı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama sonucu 13 kişinin yaralandığı olayla ilgili Kriz Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğal gaz sorunu nedeniyle aktif olarak görev yapan Kriz Merkezi'nde Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplantı yapıldı.

        Darıca Kaymakamlığındaki toplantıda, sahada yürütülen çalışmaların detayları ele alındı, vatandaşların mağduriyetlerinin en hızlı şekilde giderilmesi için yapılan planlamalar üzerine çalışıldı.

        Toplantıda, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, Darıca Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ramazanoğlu, Abdullatif Özkan ile Selma Gülenç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürü Mehmet Çetin Ergün, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk ve PALGAZ Mühendislik Müdürü Görkem Örcen de yer aldı.

        Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında 28 Aralık'ta doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmiş, olayda 13 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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