Dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dairesine bakmak için geldiği inşaatın 1. katından düşen kadın hastaneye kaldırıldı.
Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi'nde yapımı devam eden 6 katlı apartmanın birinci katındaki dairesine bakmaya gelen N.D. (69), dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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