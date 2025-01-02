Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kavgaya dönüşen olayda Turgay A. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Barış Mahallesi 1845 Sokak'ta Turgay A. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

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