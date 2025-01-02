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        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:54 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:48
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        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Barış Mahallesi 1845 Sokak'ta Turgay A. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Turgay A. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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