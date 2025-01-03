Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova ilçesinde inşa edilen sebze ve meyve hali hizmete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Gebze bölgesine hizmet vermesi amacıyla inşa edilen yeni hal, 2 Ocak'ta esnaf ve vatandaşların hizmetine açıldı.

Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, eski halin yeterli kapasitede olmadığını belirterek, yeni halin inşa edilmesindeki katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Hal esnafından Salih Çingay da eski yerlerinin küçük olduğunu dile getirerek, inşa edilen yeni halin geniş, büyük ve ferah olduğunu kaydetti. 25 bin metrekare kullanım alanına sahip halde, 120 metrekare büyüklüğünde 34 dükkan ve sandık deposu yer alıyor. - Kartepe'de geçen yıl 975 çift dünyaevine girdi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2024 yılında 975 çift dünyaevine girdi.