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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova ilçesinde inşa edilen sebze ve meyve hali hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:54 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:13
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova ilçesinde inşa edilen sebze ve meyve hali hizmete başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Gebze bölgesine hizmet vermesi amacıyla inşa edilen yeni hal, 2 Ocak'ta esnaf ve vatandaşların hizmetine açıldı.

        Gebze Hal Esnafları Dernek Başkanı Zafer Koçak, eski halin yeterli kapasitede olmadığını belirterek, yeni halin inşa edilmesindeki katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

        Hal esnafından Salih Çingay da eski yerlerinin küçük olduğunu dile getirerek, inşa edilen yeni halin geniş, büyük ve ferah olduğunu kaydetti.

        25 bin metrekare kullanım alanına sahip halde, 120 metrekare büyüklüğünde 34 dükkan ve sandık deposu yer alıyor.

        - Kartepe'de geçen yıl 975 çift dünyaevine girdi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2024 yılında 975 çift dünyaevine girdi.

        Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye 2024 yılında 975 çiftin nikah törenine ev sahipliği yaptı.

        Nikahlar, Acısu, Ataevler, Derbent, Hasan Yılmaz, Suadiye, Uzunçiftlik, Uzuntarla ve Necip Fazıl Kısakürek kültür merkezleri ile Hergeleci İbrahim Er Meydanı ve Eşme sahilindeki açık alanlarda gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çiftlerin nikah törenlerine katılmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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