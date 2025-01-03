Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mahmut Gülle
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Yusuf Cihat Çelik, Markao (Dk. 64 Beridze), Tarkan Serbest (Dk. 81 Barış Alıcı), Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Ahmet Sağat), Yunus Emre Gedik, Mendes (Dk. 81 Caktas), Ahmet Oğuz, Mesut Can Tunalı (Dk. 75 Onur Öztonga), Caner Osmanpaşa
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric (Dk. 75 Burak Altıparmak), Aleksic (Dk. 75 Thuram), Regattin, Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 87 Caner Cavlun), Guimaraes (Dk. 46 Halil İbrahim Sönmez), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Burak Çoban), Marcos Silva
Goller: Dk. 34 Markao, Dk 41 Mendes, Dk. 76 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: Dk. 86 Yunus Emre Gedik (Kocaelispor), Dk. 73 Marcos Silva, Dk. 90+1 Hasan Hatipoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)
KOCAELİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.