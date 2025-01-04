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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:11 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:13
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        D-130 kara yolunda seyreden B.B. yönetimindeki 16 BNB 619 plakalı otomobil, Yalova istikameti 4 Temmuz Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen B.A'nın kullandığı 41 AVE 194 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü B.A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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