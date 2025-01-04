Kocaeli'de komşuların "park yeri" kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kavgada bacağından yaralanan Muhammet Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Emre Ö. ise Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta araç park yeri nedeniyle Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö. (35) ile ismi henüz öğrenilemeyen komşuları arasında tartışma çıktı.

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