Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de deniz ulaşımında geçen yıl 551 bin 349 yolcu taşındı

        Kocaeli'de geçen yıl 551 bin 349 yolcu deniz ulaşımını tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de deniz ulaşımında geçen yıl 551 bin 349 yolcu taşındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de geçen yıl 551 bin 349 yolcu deniz ulaşımını tercih etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ulaşımda Yenilik" sloganıyla kentte yaşayan vatandaşların daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine olanak sağlandığı, kara dışında İzmit Körfezi'nde deniz ulaşımı hizmetinin de sunulduğu belirtildi.

        Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Müdürlüğünce, İzmit Körfezi'nde 2 yolcu vapuru ve 4 yolcu motoru filosuyla İzmit 1 Mart İskelesi ile Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Derince, Tütünçiftlik, Yarımca, Hereke ve Darıca iskeleleri arasında yolcu taşımacılığı yapıldığı aktarılan açıklamada, toplu taşıma hizmetleri dışında günlük, mevsimlik turlar ve aktivitelerin de düzenlendiği kaydedildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince verilen deniz ulaşım hizmetinden 2024 yılında 551 bin 349 yolcunun yararlandığı bildirilen açıklamada, "Yaz aylarında düzenlenen Büyük Ada ve Mehtap Gezileri'ne ise 7 bin 651 kişi katılım sağladı. Yine son 1 yılda deniz ulaşımında 18 özel gezi yapıldı." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        TIR şoförünü dövüp bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı
        TIR şoförünü dövüp bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kız kardeşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
        Kız kardeşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de panelvanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de panelvanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa