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        Kocaeli'de düzenlenen festivalde 2 ton hamsi tüketildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 19:13 Güncelleme: 05.01.2025 - 19:20
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        Kocaeli'de düzenlenen festivalde 2 ton hamsi tüketildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

        Gebze Trabzonlular Derneği tarafından Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında "Hamsi Festivali" gerçekleştirildi.

        Alanda kurulan ızgaralarda pişirilen 2 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.

        Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Cemal Koçyiğit, AA muhabirine, hamsinin çok sevildiğini ifade ederek, gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

        Hamsi ikramının ardından katılımcılar, horon oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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