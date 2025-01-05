Kocaeli'de düzenlenen festivalde 2 ton hamsi tüketildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.
Gebze Trabzonlular Derneği tarafından Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında "Hamsi Festivali" gerçekleştirildi.
Alanda kurulan ızgaralarda pişirilen 2 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.
Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Cemal Koçyiğit, AA muhabirine, hamsinin çok sevildiğini ifade ederek, gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydetti.
Hamsi ikramının ardından katılımcılar, horon oynadı.
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