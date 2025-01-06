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        Sanayi kenti Kocaeli, geçen yıl 20,4 milyar dolarlık ihracata imza attı

        ŞAHİN OKTAY - Türkiye'nin sanayi merkezlerinden Kocaeli, 2024 yılını 20 milyar 399 milyon 137 bin dolarlık ihracatla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:00
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        Sanayi kenti Kocaeli, geçen yıl 20,4 milyar dolarlık ihracata imza attı
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        ŞAHİN OKTAY - Türkiye'nin sanayi merkezlerinden Kocaeli, 2024 yılını 20 milyar 399 milyon 137 bin dolarlık ihracatla tamamladı.

        Kocaeli, güçlü sanayi altyapısı ve sahip olduğu lojistik avantajlarıyla 2024'te de Türkiye'nin ihracat hedeflerine önemli katkı sağladı.

        İhracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Kocaeli, ülke ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürdü.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2023'te 18 milyar 707 milyon 248 bin dolar olan Kocaeli'nin ihracatı, 2024'te yüzde 9 artışla 20 milyar 399 milyon 137 bin dolar olarak gerçekleşti.

        - Otomotivde en fazla ihracat Kocaeli'den

        Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, 2024'te otomotiv sektöründe en fazla ihracat yapan il oldu.

        Geçen yıl kentten gerçekleştirilen otomotiv ihracatı 2023'e göre yüzde 14 artarak 9 milyar 673 milyon 501 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İstanbul 8 milyar 299 milyon 88 bin dolarla ikinci, Bursa 7 milyar 654 milyon 711 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

        Kimya sektörü, yüzde 3'lük artışla 5 milyar 212 milyon 451 bin dolarlık dış satım gerçekleştirerek ikinci sıradaki yerini korudu. Çelik sektörü ise 1 milyar 163 milyon 550 bin dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

        Dördüncü sıradaki demir ve demir dışı metaller sektörü ile beşinci sırada yer alan elektrik ve elektronik sektörü sırasıyla 1 milyar 156 milyon 229 bin dolar ve 1 milyar 6 milyon 328 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        - 182 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

        İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli, geçen yıl 182 ülke ve bölgeye ihracat yaptı.

        Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülke, yüzde 35 artışla 2 milyar 579 milyon 939 bin dolarlık dış satım gerçekleştirilen Birleşik Krallık oldu.

        Bir önceki yıla göre yüzde 40 artış kaydedilen Slovenya, 1 milyar 790 milyon 56 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, İtalya 1 milyar 401 milyon 805 bin dolarla üçüncü sırada konumlandı.

        Almanya 1 milyar 119 milyon 792 bin dolar, Fransa ise 1 milyar 96 milyon 344 bin dolarlık ihracatla Kocaeli'nin en büyük ihracat pazarları arasında yer aldı.

        Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2023'e göre değişim oranları şöyle:

        Ülke 2023 (Bin Dolar) 2024 (Bin Dolar) Değişim (%)
        Birleşik Krallık 1.907.510 2.579.939 35
        Slovenya 1.276.771 1.790.056 40
        İtalya 1.315.157 1.401.805 6,6
        Almanya 1.098.684 1.119.792 2
        Fransa 1.356.559 1.096.344 -19
        ABD 865.497 1.083.025 25
        Hollanda 1.106.108 1.015.005 -8
        İspanya 1.040.101 951.858 -8,5
        Belçika 842.582 939.887 11,5
        Romanya 829.061 803.346 -3,1

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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