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        Mavi Vatan-2025 Tatbikatı yarın başlayacak

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:46
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        Mavi Vatan-2025 Tatbikatı yarın başlayacak
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        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, yarın başlayacak.

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Halil İlker Avcı, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu ile Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut katıldı.

        Türkkan, yaptığı konuşmada, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tatbikatlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu söyledi.

        Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğunu anlatan Türkkan, "Tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek, toplam 20 bin personel görev alacaktır. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ⁠taarruz uçakları,⁠ ⁠havadan ihbar ve kontrol uçağı,⁠ ⁠hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından ⁠6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir." diye konuştu.

        Türkkan, tatbikatın genel faaliyet planına ilişkin bilgi vererek, şöyle devam etti:

        "Fiili safha, gemilerin 6 Ocak'tan itibaren üs limanlarından intikalleriyle başlayacak, 7-8 Ocak tarihlerinde harekata hazırlık faaliyetleri, 9 Ocak'ta Aksaz Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü icra edilecektir. 10-11 Ocak tarihlerinde liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetlerine, 12-13 Ocak tarihlerinde harekata hazırlık ve fiili silah eğitimlerine devam edilecek. Son safhada 14-16 Ocak tarihlerinde çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri icra edilecektir. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı kapsamında 115 personelden oluşan tatbikat kontrol merkezi şu an içinde bulunduğumuz Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda teşkil edilmiştir. Tatbikat kontrol merkezinin görevi, tatbikatın hedeflerine ulaşması maksadıyla oluşturulan jenerik senaryoya istinaden mavi ve kahverengi unsurlara harekat esnasında verilecek ara durumlar ile tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek, tatbikat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumlara göre icra edilmesini sağlamaktır."

        - "TCG Oruçreis, Mavi Vatan-25 Tatbikatı'na iştirak edecektir"

        Tatbikat süresince aktif basın politikasının uygulanacağını dile getiren Türkkan, basın faaliyetlerinin "gerçek basın faaliyetleri" ve "tatbikat medya benzetimi" faaliyetleri olarak iki farklı şekilde icra edileceğini bildirdi.

        Türkkan, gerçek basın faaliyetlerinin, Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliğince, tatbikat medya benzetimi faaliyetlerinin de Tatbikat Kontrol Merkezince televizyon, dijital basın ve sosyal medyanın simüle edilmesi şeklinde TSK yerel ağı üzerinden yapılacağını belirterek, "Tatbikat süresince deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, kıyı birlik eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilecektir. Ayrıca Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernizasyon faaliyetleri tamamlanan ilk gemimiz TCG Oruçreis, Mavi Vatan-25 Tatbikatı'na iştirak edecektir. Mavi Vatan Tatbikatı'nın 10-11 Ocak tarihlerinde planlı liman ziyaretlerinde 59 gemimiz ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 liman ziyareti icra edilecektir." ifadelerini kullandı.

        Tatbikat kapsamında su üstü unsurlarının, kara bombardıman atışları ile radar akiseli su üstü hedefine su üstü atışları ve manş uçağının çektiği hedefe hava savunma atışları, denizaltılar talim torpidosu atışları, deniz hava unsurlarının MAM-C, MAM-L ve top roket atışları, Tuzla sınıfı karakol gemilerinin su bombası ve DHS roketi atışları gerçekleştireceğini kaydeden Türkkan, "Ayrıca Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan Elektronik Harp Simülatörü ile elektronik harp eğitimleri ve çaf atışları icra edilecektir." dedi.

        Türkkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla başta Mavi Vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Bu vesileyle, bizlere cumhuriyeti armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz."

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