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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tıra arkadan çarpan otomobilin yaralanan sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 22:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 22:13
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        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tıra arkadan çarpan otomobilin yaralanan sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Saim A. idaresindeki 41 AKV 890 plakalı otomobil, otoyolun Çayırova geçişi Ankara istikameti Şekerpınar Gişeleri mevkisinde A.T'nin kullandığı 06 YGS 19 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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