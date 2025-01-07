Kocaeli'de, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-130 kara yolu Yalova istikametinde Ali B'nin kullandığı 41 ABD 049 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle Tepeköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Motosikletten düşen sürücü yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ali B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ali B'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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