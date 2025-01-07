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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:16 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:28
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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Kartepe, Çayırova ve Gebze ilçelerinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla, 21 suç kaydı ve "muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.A, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ç, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.K. ile 3 ayrı suçtan hakkında 7 yıl 8 ay 2 gün hapis cezası olan A.Ç. yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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