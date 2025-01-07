Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası olan A.D, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan R.Ç. ve "kardeşi kasten öldürmek" suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan T.Ç. yakalandı.

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