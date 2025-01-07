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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 23:47 Güncelleme: 07.01.2025 - 23:47
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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Kandıra ilçesinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası olan A.D, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan R.Ç. ve "kardeşi kasten öldürmek" suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan T.Ç. yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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