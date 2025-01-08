Kocaeli'de kadın girişimciler iş hayatına hazırlanıyor

Kocaeli'de "Kadın Girişimci Geliştirme Programı İş Birliği Protokolü" ile kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almaları hedefleniyor.

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamaya göre, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde imzalanan protokolün "istihdam ve beceri geliştirme" olarak belirlenen ilk adımı doğrultusunda eğitim verildi.