Kocaeli'de durdurulan tırda 9 milyon 780 bin makaron ele geçirildi

İzmit ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 9 milyon 780 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan tırda 9 milyon 780 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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