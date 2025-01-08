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        Kocaeli'de durdurulan tırda 9 milyon 780 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan tırda 9 milyon 780 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:17 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:17
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        Kocaeli'de durdurulan tırda 9 milyon 780 bin makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan tırda 9 milyon 780 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İzmit ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 9 milyon 780 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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