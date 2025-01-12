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        Kocaeli'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hırsızlık suçundan 23 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 21:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:00
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        Kocaeli'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hırsızlık suçundan 23 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 23 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. yakalandı.

        C.D, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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