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        Gebze Ticaret Odası Başkanı Aslantaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ve "16 Ocak Basın Onur Günü" dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:39 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:04
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        Gebze Ticaret Odası Başkanı Aslantaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ve "16 Ocak Basın Onur Günü" dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Aslantaş, ilçedeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin, vatandaşı bilgilendirmek için gece gündüz demeden yoğun mesai harcadığını belirterek, davete katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

        Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan da gazetecileri unutmadığı için Aslantaş'a teşekkürlerini iletti.

        Programa, ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının ilçe temsilcileri, yerel gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve muhabirler katıldı.

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