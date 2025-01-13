Gebze Ticaret Odası Başkanı Aslantaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan da gazetecileri unutmadığı için Aslantaş'a teşekkürlerini iletti.

Aslantaş, ilçedeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin, vatandaşı bilgilendirmek için gece gündüz demeden yoğun mesai harcadığını belirterek, davete katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ve "16 Ocak Basın Onur Günü" dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

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