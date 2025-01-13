Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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