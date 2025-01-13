Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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