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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "camilerin SGK borcuna karşılık devredildiği" iddialarına açıklama:

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, camilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borçlarına karşılık devredildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:53 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:53
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "camilerin SGK borcuna karşılık devredildiği" iddialarına açıklama:
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, camilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borçlarına karşılık devredildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Büyükakın, belediye hakkındaki iddialara yanıt verdi.

        Büyükakın, Büyükşehir Belediyesinin borcuyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Kesinlikle yeni bir yalandan ibaret maalesef. Mevzu bir türlü kapanmıyor. Önce 'Türkiye'nin en borçlu belediyesi' dediler. Biz defalarca anlattık. Hazineye olan borçla belediyelerin toplam borcu arasındaki farkı ifade ettik. Belediyelerin borçları sadece hazine borcundan ibaret değildir. Başka borçları da olabilir. 'Biz en borçlu belediye değiliz, hazine borcumuz da CHP'li belediyenin Yuvacık Barajı borcu.' dedik. Defalarca anlattık. Şimdi gün yüzüne çıktı her şey. En borçlu belediyelerin kimler olduğu, toplam borçları gibi durumlar açıklandıktan sonra bu yalana başvurmaktan vazgeçtiler." ifadelerini kullandı.

        Geçen günlerde Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin konserlerinin gündeme geldiğini hatırlatan Büyükakın, şöyle devam etti:

        "Sayın Özgür Özel çıktı ve dedi ki 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon liraya sanatçı getirdi.' Ne gelen sanatçının adı vardı, ne geldiği yer vardı, ne tarih vardı. Hiçbir şey yoktu. Çıktık dedik ki 'Böyle bir şey olmadı. Bu doğru ise ispatlayın ben ertesi gün istifa edeceğim. Bu görevde durmayacağım'. Bunu da ispatlayamadılar. Şimdi yeni yeni yollara başvuruyorlar. En son mevzu malumunuz olduğu üzere belediyelerin SGK borçları. 'İşte bize haksızlık yapılıyor.' gibi argümanlarla kendi belediyelerinin borçlarını ödememelerini örtmek için - yani SGK'ya borçları var, ödemiyorlar - bunun üstünü kapatmak için başka tartışmalarla olayı yönetmeye çalışıyorlar. Bu sefer de dediler ki 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi camileri SGK'ya sattı.' Bakın insanın gülesi geliyor. SGK'nın bu borç yapılandırmalarıyla ilgili bütün düzenlemeleri 5510 sayılı Kanuna göre yapılıyor."

        Büyükakın, 5510 sayılı Kanunda borç yapılandırmalarında karşılık olarak kabul edilebilecek gayri menkullerin niteliklerinin belli olduğunu aktararak, "Usuller belli. Hiçbir şekilde tek bir cami SGK borcu karşılığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından devredilmemiştir. Bu koskoca bir yalandır. En zor olan da şu, insanın yapmadığı bir şeyi anlatması. Konserde olduğu gibi. 'Konser yaptı.' dediler ve geçtiler. Biz yapmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda da 'SGK'ya camileri sattı.' yalanını izah etmeye çalışıyoruz. Maksatları şu; böyle kalsın akıllarda, insanlar bu konudan dolayı şüphe duysunlar. Haksızlık yapılıyor algısı pekişsin istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        - "2 milyar 416 milyon 905 bin 117 lira SGK ve vergi için ödememiz oldu"

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ne kadar ödeme yaptığı sorulan Büyükakın, "Toplam 2 milyar 416 milyon 905 bin 117 lira SGK ve vergi için ödememiz oldu. SGK ile mahsuplaşma bedeli 40 milyon lira. Toplamda vergiyle 240 milyon lira ama 2 milyar 416 milyon 905 bin 117 lira ödeme yapılmış. Yüzde 10'a bile karşılık gelmiyor. Dolayısıyla bu tartışma gerçekten abesle iştigal. Bir kez daha davet ediyorum. Hangi camiyi SGK'ya devretmişiz, satmışız ispat etsinler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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