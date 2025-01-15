Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Hakkında "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E, "dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası olan K.K. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan E.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

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