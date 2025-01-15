Kocaeli'de hamile kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada karar

A.Ç'nin avukatı müvekkilinin atılı suçtan beraati ile eylemin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Söz verilen sanık A.Ç, eylemi kasıtlı olarak gerçekleştirmediğini savundu. Oğlu S.Ç. de olayın kazara gerçekleştiğini iddia ederek beraatlerini talep etti.

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