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        Kocaeli'de hamile kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada karar

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hamile kadının ölümüne, 1 çocuğun yaralanmasına ilişkin baba ve oğlunun yargılandığı dava karara bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:12
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        Kocaeli'de hamile kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada karar
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hamile kadının ölümüne, 1 çocuğun yaralanmasına ilişkin baba ve oğlunun yargılandığı dava karara bağlandı.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık A.Ç, maktulün eşi Emre Çiçek, annesi Semiha D, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık S.Ç. duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Söz verilen sanık A.Ç, eylemi kasıtlı olarak gerçekleştirmediğini savundu. Oğlu S.Ç. de olayın kazara gerçekleştiğini iddia ederek beraatlerini talep etti.

        A.Ç'nin avukatı müvekkilinin atılı suçtan beraati ile eylemin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında değerlendirilmesini istedi.

        Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, A.Ç'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlu S.Ç'nin ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        - Olay

        Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi'nde 4 Haziran 2023'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3,5 aylık hamile İpek Çiçek ile A.O. yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetmişti.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan A.Ç. tutuklanmış, oğlu S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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