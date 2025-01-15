Kocaeli Valisi Aktaş'tan "16 Ocak Basın Onur Günü" mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "16 Ocak Basın Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te İzmit Kasr-ı Hümayun’da gerçekleştirdiği tarihi toplantıda Kurtuluş Savaşı boyunca yazılarıyla, yaptıkları haberlerle Milli Mücadele’ye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkenin geleceğini konuştuğu, onların fikirlerini aldığı, Türkiye’nin yeni rotasını çizdiği ve cumhuriyetin temellerini attığını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın büyük fedakarlıklarla kazanıldığını ve Atatürk'ün halk ile görüşmek, düşünce ve eğilimlerini almak, incelemelerde bulunmak üzere İzmit Basın Toplantısını da kapsayan Batı Anadolu gezisine çıktığını hatırlatan Aktaş, "Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu tarihi toplantıya katılan, Dr. Adnan Adıvar’ı, Velit Ebuzziya’yı, Ahmet Emin Yalman’ı, Falih Rıfkı Atay’ı, Suphi Nuri İleri’yi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nu, İsmail Müştak Mayakom’u, Halide Edip Adıvar’ı, Hilal-i Ahmer Başkanı Hamit Bey ile İleri gazetesinin İzmit muhabiri Hakkı Kılıçoğlu’nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Aktaş, ülke yönetimi ile aziz milletin arasında köprü vazifesi gören basının, dün olduğu gibi bugün de demokrasi ve Cumhuriyet’in korunmasında önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk Basını, tarihin her döneminde aziz milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız ve gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir. Bu vesileyle, ilimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yerine getiren basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve merhum basın görevlilerimizi rahmetle anıyor, basın camiasının '16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."