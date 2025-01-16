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        Kocaeli'de yem karma makinesine sıkışan muhtar öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:23
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        Kocaeli'de yem karma makinesine sıkışan muhtar öldü
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Pirceler Mahallesi muhtarı Erol Sert (48), kendisine ait ahırda yem karmak için makinenin yanına geldi. Bu sırada Sert, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan Sert, sağlık personelince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sert'in cenazesinin, Pirceler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

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