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        Kocaeli'de "change" araç operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'de araçların şasi numaralarını değiştirenlere (change) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:37
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        Kocaeli'de "change" araç operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'de araçların şasi numaralarını değiştirenlere (change) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Ocak'ta araçların şasi numaralarını değiştiren kişilere yönelik Kartepe'de bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 5 motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil, 36 numaratör, 4 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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