Kocaeli'de "change" araç operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de araçların şasi numaralarını değiştirenlere (change) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de araçların şasi numaralarını değiştirenlere (change) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Ocak'ta araçların şasi numaralarını değiştiren kişilere yönelik Kartepe'de bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 5 motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil, 36 numaratör, 4 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.
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