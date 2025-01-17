Kocaeli'de akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı

Tesiste bulunan yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle parlama söndürüldü. İtfaiye ve AFAD ekipleri de bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Güney Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasına ait terminalde dolum sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi.

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