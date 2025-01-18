Kocaeli'de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi

Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan bir endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisindeki azot protoksit üretim kazanında gaz sızıntısı oluştu.

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