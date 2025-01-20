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        Kocaeli'de 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 20:27 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:27
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        Kocaeli'de 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda "6136 sayılı kanuna muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. (47), düzenlenen operasyonla İzmit'te yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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