Kocaeli'de 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda "6136 sayılı kanuna muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. (47), düzenlenen operasyonla İzmit'te yakalandı.

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