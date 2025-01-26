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        Kocaeli'de komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan, sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 23:53 Güncelleme: 26.01.2025 - 23:58
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        Kocaeli'de komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan, sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'ta komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, A.D, M.Y, N.Y, D.Y, L.K. ve Y.K. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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