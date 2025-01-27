Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, durumundan şüphelendikleri kişiye üst araması yaptı.
Üzerinde 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen A.F. hakkında adli işlem başlatıldı.
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