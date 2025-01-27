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        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:40
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        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, durumundan şüphelendikleri kişiye üst araması yaptı.

        Üzerinde 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen A.F. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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