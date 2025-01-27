Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden M.A, D.A. ile E.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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