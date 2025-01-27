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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:13
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        İV.A. idaresindeki 01 DM 700 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında bariyere çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden M.A, D.A. ile E.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

        Bir süre kontrollü sağlanan Ankara istikametindeki ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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