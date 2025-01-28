Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangında balkonda mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:28 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
        ABONE OL

        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangında balkonda mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4407. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Apartmanın 4. katında, anne ve babalarının evde bulunmadığı belirtilen yabancı uyruklu 3 çocuk balkonda mahsur kaldı.

        Ekiplerce merdivenli araçla kurtarılan 3, 4 ve 9 yaşlarındaki çocuklar, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de denetimli serbestlik hükümlüleri okul boyadı
        Kocaeli'de denetimli serbestlik hükümlüleri okul boyadı
        Yeşil sahanın şampiyon kızları, okul sıralarında da zirvede
        Yeşil sahanın şampiyon kızları, okul sıralarında da zirvede
        Kocaeli ve Düzce'de sis etkili oldu
        Kocaeli ve Düzce'de sis etkili oldu
        110 milyon TL dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 33 tutuklama
        110 milyon TL dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 33 tutuklama
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
        Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı