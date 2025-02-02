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        Kocaeli'de çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle anne ve baba gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:02
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        Kocaeli'de çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle anne ve baba gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basına ve sosyal medyaya yansıyan H.K.Ç. isimli çocuğa şiddet uygulanmasına yönelik Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında baba M.Ç. ile anne S.Ç. gözaltına alındı.

        Mağdur çocuk H.K.Ç. ise koruma tedbir kararı alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesine teslim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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