Kocaeli'de çocuklarına şiddet uygulayan anne ve baba gözaltına alındı

Mağdur çocuk H.K.Ç. ise koruma tedbir kararı alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesine teslim edildi.​​​​​​​

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basına ve sosyal medyaya yansıyan H.K.Ç. isimli çocuğa şiddet uygulanmasına yönelik Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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