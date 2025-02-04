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        Kocaelispor-Sivasspor maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, 1. dakikada gördükleri kırmızı karttan sonra 10 kişi kalan takımını yenilgiye rağmen mücadelesinden dolayı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:13
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        Kocaelispor-Sivasspor maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, 1. dakikada gördükleri kırmızı karttan sonra 10 kişi kalan takımını yenilgiye rağmen mücadelesinden dolayı tebrik etti.

        Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak istedikleri karşılaşmayı kaybettiklerini, hakemin de 1. dakikada gösterdiği kırmızı kartla karşılaşmayı kendileri için zorlaştırdığını söyledi.

        Oyuncularının 10 kişi olarak gösterdikleri mücadele ve performansın değerli olduğunu belirten Taşdemir, "Altyapı antrenörlerine de teşekkür ediyorum. Bugün Mikdat ve Mehmet'i tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da gelişerek devam etmelerini diliyorum. Kaybetmek kötü maalesef, bugün de kaybettik ama biz Antalyaspor ve bu maçı, hedefimiz doğrultusunda prova niteliğinde düşündük. Bütün oyuncularımızın işin içine girmesiyle hazır duruma gelmesini istedik. Böyle karar aldık. Bugün oyuncularımı tebrik ediyorum, bence 10 kişi çok doğru ve iyi oynadılar." diye konuştu.

        Taşdemir, bir basın mensubunun transfer çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine, belirlediği isim ve mevkileri yönetime sunduğunu dile getirerek, planlamaları doğrultusunda yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        - Net Global Sivasspor cephesi

        Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kocaelispor'un 1. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen iyi mücadele ettiğini söyledi.

        Ligde şans veremedikleri oyuncuları bugün sahaya sürdüklerini aktaran Erdoğan, "İlk 11'de başlayan ve sonradan oyuna giren oyuncularıma mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Her galibiyet önemlidir. Bu galibiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kocaelispor'a da Süper Lig yolunda başarılar dilerim. Bugün bu galibiyetin sevincini yaşadıktan sonra yarından itibaren Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, ligde süre alamayan oyuncuları Ziraat Türkiye Kupası'nda değerlendirdiklerini dile getirerek, o oyunculara bu platformda şans vererek performanslarını yükseltmeyi amaçladıklarını anlattı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, depremden önce Hatayspor'da 2 yıl görev yaptığını anımsattı.

        Erdoğan, bir basın mensubunun transfer çalışmalarıyla ilgili sorusuna ilişkin, bazı mevkilerde kadrolarına takviyeler yaptıklarını aktararak, "Arayışlarımız devam ediyor. Yerli oyuncu havuzda çok yok alabileceğimiz, bize yardımcı olabilecek. Olanlarla da iletişime geçtik ama maalesef sonuç alamadık. Yabancı kontenjamız da şu anda dolu. Belki 1-2 arkadaşımızla yollarımızı ayırabilirsek, kontenjan açabilirsek transfer yapmak istiyoruz. Bu bir süreç. Sözleşmesi devam eden oyuncunun sözleşmesini feshetmek de kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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