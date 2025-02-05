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        Kocaelispor, kupa maçında "idari tedbirli" futbolcu oynatıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuru yolunda

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'un, rakibin "idari tedbirli" futbolcu oynattığı iddiasıyla müsabaka sonucuna itiraz edebileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:27
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        Kocaelispor, kupa maçında "idari tedbirli" futbolcu oynatıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuru yolunda
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'un, rakibin "idari tedbirli" futbolcu oynattığı iddiasıyla müsabaka sonucuna itiraz edebileceği bildirildi.

        Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Murat Paluli'nin idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada görev aldığını savunarak, müsabaka sonucuna itiraz etmek için 7 günlük süreleri bulunduğunu belirtti.

        Genç, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Rakip takımla yapılan görüşmelerde tarafımıza futbolcunun sevkinin kupa müsabakasında geçerli olmadığına dair sevk yazısı aldıkları ve her halükarda futbolcunun idari tedbirli olmasına rağmen kupa müsabakasında görev alabilmesi adına gerekli izin yazılarının alındığı bildirilmiştir. Buna mukabil kulübümüz ilgili futbolcunun sevkinin nasıl yapıldığına dair disiplin sevk yazısı ile TFF'den alınan özel izin yazısını talep etmiştir. Ne yazık ki halihazırda kulübümüze sunulan bir belge bulunmamaktadır. Kulübümüz hak kaybı yaşamamak adına rakip takım tarafından gerekli belgelerin tarafımıza ulaştırılmaması hallerinde müsabaka sonucunun rakibimiz aleyhine hükmen 3-0 mağlubiyet olarak tescillenmesi maksadıyla TFF ilgili kurumlarına başvuru yapacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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