Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'de arama kurtarma alanındaki akreditasyon çalışmalarını tamamlayan ekipler için AFAD Akreditasyon Arma Töreni düzenlendi.

Valilikteki törende konuşan Vali İlhami Aktaş, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yetkili kurumların yanında vatandaşların da teyakkuza geçtiğini söyledi.

Yardımseverler ile arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiğini belirten Aktaş, arama kurtarmada yapılacak müdahalelerin önemine işaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sivillerin hazır, gönüllülerin de eğitimli olması durumunda afet yönetiminin daha kolay olduğunu kaydetti.

Deprem olan illere gittiklerinde bunu bir kez daha fark ettiklerini dile getiren Büyükakın, "Afet haberi alır almaz gönüllü kuruluşlarımız seferber oldu. Arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Çok sayıda insanın hayatta tutunmasına vesile oldular. Gruptaki liderler birbirlerini tanıyor. Afet anında birbiriyle nasıl irtibata geçeceklerini biliyorlar. Kendileri afet anında kabiliyetli insanlar olarak yetiştiriliyorlar." diye konuştu.

Büyükakın, ekiplerin hem ekipman hem de diğer imkanlar açısından güçlendirilmesini sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan ise eğitimlere katılan gönüllülerin, teorik ve pratik eğitimleri aldıktan sonra "Destek AFAD Gönüllüsü" olmaya hak kazandıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, AKUT, GESOTİM Arama Kurtarma Ekibi, Güzeller OSB Arama Kurtarma Ekibi, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), İHH Arama Kurtarma Ekibi, BRİSA Arama Kurtarma Ekibi ve KORDSA Arama Kurtarma ekiplerinde yer alan gönüllülere armaları takdim edildi.

Akreditasyonu tamamlanan 406 gönüllüden oluşan 11 arama kurtarma ekibi, uluslararası standartlara aldıkları eğitimle AFAD tarafından görevlendirilecekleri afet bölgelerinde malzeme, barınma ve beslenme konusunda kendi imkanlarıyla sahada görev yapabilecek.

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