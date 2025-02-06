Kocaeli'de asayiş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen 5 adreste yapılan aramada, 3 kilo 191 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök kenevir ve iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

- Gölcük'te 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi

Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İlçede bir adrese düzenlenen operasyonda, ünlü markalara ait 1500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

- Dilovası'nda tarihi eser niteliğinde sikke, yüzük ve anfora bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 cam, bir çömlek anfora, 3 sikke, yüzük ile Osmanlı dönemine ait tabanca bulundu, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Dilovası ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait tabanca, 2 cam, bir çömlek anfora, 3 sikke ve yüzük bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.