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        Genç boksörler büyükler kategorisinde de zirveyi hedefliyor

        CEM ALİ KUŞ - Katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde eden genç boksörler Semih Gümüş, Onur Arkçı ve Alperen Terzi, büyükler kategorisinde de başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:08
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        Genç boksörler büyükler kategorisinde de zirveyi hedefliyor
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        CEM ALİ KUŞ - Katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde eden genç boksörler Semih Gümüş, Onur Arkçı ve Alperen Terzi, büyükler kategorisinde de başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

        Konya'da 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan boksörler, çalışmalarını milli takım antrenörü Selim Vinçoğlu ile Kocaeli'de Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Salonu'nda sürdürüyor.

        Şampiyonada Semih Gümüş 54 kiloda, Onur Arkçı 63,5 kiloda, Alperen Terzi de 71 kiloda başarılı olup milli formayı giymek için mücadele edecek.

        Genç boksörler, şampiyonada başarı elde ederek milli takıma girip Kazakistan ve Los Angeles'te düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonalarında Türkiye'ye madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        - "3 sporcumuzla şampiyonluk hedefliyoruz"

        Selim Vinçoğlu, AA muhabirine, şampiyonalara yönelik 3 aşamalı çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çalışmalarını dünya şampiyonalarına katılma hedefiyle sürdürdüklerini belirten Vinçoğlu, verimli bir süreç geçirdiklerini kaydetti.

        Vinçoğlu, Türkiye Boks Federasyonunda göreve gelen yeni yönetimin altyapıda değişikliğe gittiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bundan sonraki süreçte milli takımın büyüklerde en az 2 takımı olacak. Boksu eline alan ülkelerde olduğu gibi bizde de sistem öyle olacak. Birinci veya ikincilerin yanı sıra diğer sıralamalardaki sporcuların hükmü yoktu daha önce. Şimdi ise üçüncü ve dördüncü de başka uluslararası turnuvalarda boy gösterebilecek, kadromuz daha da güçlenecek. Onun için bu Türkiye şampiyonası önemli. Kadınlarda yaptığımız şampiyonanın ardından 2 takım oluştu, şimdi kamptalar, çok güzel çalışmalar gerçekleşiyor. Hedefimiz Dünya şampiyonasına maksimum sporcuyla katılmak. Buradaki 3 sporcumuzla şampiyonluk hedefliyoruz."

        Her sıklette kaliteli sporcular yetiştirmek ve boksta daha da iddialı hale gelmek istediklerini vurgulayan Vinçoğlu, "Bir sıklette belki de 10 kaliteli sporcumuz yetişecek. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında daha da güçlü olacağız. Şimdiden Los Angeles'ı hesapladık, her şey olimpiyat için. Bayrağımızı göndere çektirmek için çalışıyoruz. Yönetim de bu şuurla çalıştığı için çok güzel şeyler gelecek. İstiklal Marşı'mızı daha da çok dinletmek istiyoruz." diye konuştu.

        - Sporcuların başarıya inancı tam

        Boks kariyerine 13 yılda 4 Türkiye şampiyonluğu ile 2 Avrupa üçüncülüğü sığdıran 22 yaşındaki Semih Gümüş de hedeflerine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Milli takıma katılacağını düşündüğünü belirten Gümüş, "Daha önce de milli formayla mücadele etme şansı buldum. Türkiye şampiyonasını güzel geçirip milli takımda yer alarak Dünya şampiyonalarına katılacağız." dedi.

        21 yaşındaki Onur Arkçı da 10 yıldır yaptığı boksun kendisi için tutku olduğunu ifade etti.

        Disiplinli ve düzenli çalıştığını vurgulayan Arkcı, Türkiye şampiyonasında başarılı olarak sonraki süreçte Dünya şampiyonalarına katılıp altın madalya kazanmak istediğini kaydetti.

        22 yaşındaki Alperen Terzi, geçmiş yıllarda katıldıkları turnuvalarda birçok derece ettiklerini, bunlara yenilerini eklemek istediklerini dile getirdi.

        Büyükler kategorisinde de milli formayı giymeyi hedeflediğini belirten Terzi, "Türkiye Şampiyonasına az zaman kaldı. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yurt içinde ve dışında turnuvalara katıldık, formdayız. Türkiye şampiyonasında şampiyon olacağız ardından kamplarda Dünya şampiyonalarına hazırlanacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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