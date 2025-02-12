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        Kocaeli'den kısa kısa

        Karamürsel 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:45
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Karamürsel 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sigarayı bırakmak isteyenlere bilimsel ve profesyonel destek sunacak poliklinik, insanların daha sağlıklı yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

        Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler, uzman doktor Sinem Ceylan Kundakçı'nın hizmet vereceği polikliniğe başvuru yapabilecek.

        - Belediye Başkanı Özlü, Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu

        Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Gençlerle Baş Başa" programı kapsamında Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Özlü, okulun konferas salonunda düzenlenen programda, kariyer yolculuğundaki deneyimlerini anlattığı öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Özlü, "Başarılı olmak için çok çalışmalı, hedefe odaklanmalısınız. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edin ve öğrenin. Bugünün kıymetini iyi bilerek geleceğiniz için bugünden sağlam adımlar atmalısınız. Sizlerin gelişimi ve başarısı, ülkemizin ve milletimizin geleceği için önem taşıyor. Bu noktada bizler de her zaman sizlerin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Van Gogh çizgisinden Darıca" sergisi açıldı

        Kocaeli'de ilkokul öğrencilerince hazırlanan "Van Gogh çizgisinden Darıca" temalı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Darıca Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda güzel sanatlar eğitmeni Baran Altun rehberliğindeki 62 öğrenci tarafından hazırlanan sergi, izlenime sunuldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, sanatsal faaliyetlerin çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti.

        Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüsamettin Özgür de çocukların kısa sürede gerçekleştirdiği resim sergisine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Darıca Aslan Çimento İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Poyraz Miraç Kurt da "Darıca'nın doğasını ve Van Gogh tarzını birleştirdik. Van Gogh tarzının orijinalindeki gibi yağlı boya yerine ona çok benzeyen pastel boya tarzını kullandık." diye konuştu.

        Serginin açılışına Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Çayırova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin, Dilovası Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu, öğrenciler, öğretmenler, veliler ile sanatseverler katıldı.

        - Kocaeli'de "Karfest 2025" düzenlenecek

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "Karfest 2025" etkinliği, 15 Şubat'ta Kartepe Kuzuyayla'da düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Kartepe Belediyesi ve Kartepe Turizm Derneği, Kartepe Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Kartepe Görmeden Gitme Platformu ve Kavibu Derneği işbirliğiyle organize edilecek.

        Organizasyonda, kentin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğeleri yansıtılacak. Karfest'te sahne etkinlikleri, konserler, alan etkinlikleri, kış temalı atölyeler ve ikramlar olacak.

        Kuzuyayla Kızak Pisti ve hafta sonu trafikte aksamanın önüne geçmek için Kartepe teleferiği ve ücretsiz ring seferleri hizmette olacak. Ücretsiz ring servisleri, gün içinde saat 10.00'da başlayıp Maşukiye Pazar yerinden Kuzuyayla'ya, Derbent Ömer Yalçın Caddesi'nden Kartepe Teleferik İstasyonu'na gidecek.

        Yapımı tamamlanan kızak pisti, etkinlikle vatandaşların kullanımına açılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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