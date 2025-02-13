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        Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurması kamerada

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsünü yolcunun durdurma çabası, araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:45 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:45
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        Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurması kamerada
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsünü yolcunun durdurma çabası, araç kamerasınca kaydedildi.

        İzmit ile Derince arasında çalışan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsü M.Y'nin dün D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkisinde direksiyon başında fenalaşması sonucu B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

        Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerleyen araç, içindeki tek yolcunun müdahalesiyle durduruldu.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı otobüsün araç iç ve dış kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün direksiyon başında fenalaşması, belediye otobüsüne çarpması ve ardından bariyere çarparak ilerlemesiyle araçtaki tek yolcunun duruma müdahalesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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