Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurması kamerada

Öte yandan, kaza anı otobüsün araç iç ve dış kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün direksiyon başında fenalaşması, belediye otobüsüne çarpması ve ardından bariyere çarparak ilerlemesiyle araçtaki tek yolcunun duruma müdahalesi yer alıyor.

Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerleyen araç, içindeki tek yolcunun müdahalesiyle durduruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.