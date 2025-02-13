Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de drift atan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 48 bin 559 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 23:59 Güncelleme: 13.02.2025 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de drift atan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 48 bin 559 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir otomobilin Ataşehir Mahallesi İzmit Caddesi'nde drift attığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen sürücüye, drift attığı ve sürücü belgesini ibraz etmediği için toplam 48 bin 559 lira ceza verildi.

        Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

        Polis, işlemlerin ardından aracı sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Trump: Ukrayna da barış masasında olacak
        Trump: Ukrayna da barış masasında olacak
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        Galatasaray, Tzolakis’i listesine aldı!
        Galatasaray, Tzolakis’i listesine aldı!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Cep telefonu kavgası
        Cep telefonu kavgası
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!

        Benzer Haberler

        Seyir halindeyken şoförün bayıldığı özel halk otobüsünü yolcu durdurmaya ça...
        Seyir halindeyken şoförün bayıldığı özel halk otobüsünü yolcu durdurmaya ça...
        Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurmas...
        Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurmas...
        Kendilerini polis olarak tanıtıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapan şüphelil...
        Kendilerini polis olarak tanıtıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapan şüphelil...
        Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tu...
        Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tu...
        Kayıp olarak aranan işçi, borç meselesi nedeniyle öldürülmüş (2)
        Kayıp olarak aranan işçi, borç meselesi nedeniyle öldürülmüş (2)
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi