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        Kocaeli'de 100 bin kutu sahte şampuan ele geçirildi

        Kocaeli'de 100 bin kutu sahte şampuan ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:00
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        Kocaeli'de 100 bin kutu sahte şampuan ele geçirildi
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        Kocaeli'de 100 bin kutu sahte şampuan ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Çalışma sonucu Dilovası ilçesinde bir fabrikaya düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait 100 bin kutu sahte şampuan, 60 bin boş şampuan kutusu, 70 bin kapak, 5 bin kutu ve 50 metre etiket ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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