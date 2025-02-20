Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelili short track sporcuları başarılarını buz üstünde pasta keserek kutladı

        Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3-4 yarışlarında dereceye giren Kocaelili sporcular, buz pistinde pasta keserek başarılarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelili short track sporcuları başarılarını buz üstünde pasta keserek kutladı
        ABONE OL

        Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3-4 yarışlarında dereceye giren Kocaelili sporcular, buz pistinde pasta keserek başarılarını kutladı.

        Körfez Buz Spor Kulübü'nce Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, antrenörler Menderes Eren ve Tunay Şimşek'in performans grubunda yer alan sporcular ile velileri katıldı.

        Antrenör ve sporcular, buz pistinde pasta kesiminin ardından nisan ayında Erzurum'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını başlattı.

        Kocaeli'de 12-16 Şubat'ta düzenlenen Short Track Federasyon Kupası 3-4 yarışlarında, Eren ve Şimşek'in çalıştırdığı Junior E Kadınlar Bayrak Takımlarında Körfez Buz Spor Kulübü birincilik, Kocaeli Armada Buz Spor Kulübü ikincilik elde etmiş, ferdi kategorilerde de 6'sı Körfez Buz Spor Kulübü'ne ait 9 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazanılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Bu önlemleri almadan karlı havada dışarı çıkmayın!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 100 bin kutu sahte şampuan ele geçirildi
        Kocaeli'de 100 bin kutu sahte şampuan ele geçirildi
        İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, savunmasıyla dikkati çekiyor
        İsmet Taşdemir yönetimindeki Kocaelispor, savunmasıyla dikkati çekiyor
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı
        Kocaeli'de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı
        Otomobilde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Otomobilde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Sondaj sırasında çıkan yangın yaklaşık 3 gündür sürüyor
        Sondaj sırasında çıkan yangın yaklaşık 3 gündür sürüyor