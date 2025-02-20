Kocaelili short track sporcuları başarılarını buz üstünde pasta keserek kutladı

Kocaeli'de 12-16 Şubat'ta düzenlenen Short Track Federasyon Kupası 3-4 yarışlarında, Eren ve Şimşek'in çalıştırdığı Junior E Kadınlar Bayrak Takımlarında Körfez Buz Spor Kulübü birincilik, Kocaeli Armada Buz Spor Kulübü ikincilik elde etmiş, ferdi kategorilerde de 6'sı Körfez Buz Spor Kulübü'ne ait 9 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazanılmıştı.

Körfez Buz Spor Kulübü'nce Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, antrenörler Menderes Eren ve Tunay Şimşek'in performans grubunda yer alan sporcular ile velileri katıldı.

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