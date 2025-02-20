Kocaeli'de dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Derince ve Gebze ilçelerinde vatandaşların kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişi tarafından toplam 1 milyon lira dolandırılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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