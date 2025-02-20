Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL

        Kocaeli'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Derince ve Gebze ilçelerinde vatandaşların kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişi tarafından toplam 1 milyon lira dolandırılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklan...
        Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklan...
        100 bin adet sahte şampuan ele geçirildi
        100 bin adet sahte şampuan ele geçirildi
        "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde baş...
        "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde baş...
        Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ramazan pidesi fiyatı açık...
        Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ramazan pidesi fiyatı açık...