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        "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde tamamlandı

        Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:37
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        "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde tamamlandı
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        Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik bağları derinleştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu"nun yarı final süreci Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

        Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlıklarının öncülüğünde başlatılan hackathon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Bilişim Vadisi ile Atina Startup İş Kuluçka Merkezi işbirliğiyle düzenlendi.

        Bilişim Vadisi'nde 2 gün süren yarı finalde, sürdürülebilir kentsel mobilite, akıllı şehirler, bilişim ve ulaşım sistemleri, afet yönetimi ve günlük yaşamı kolaylaştıran çözümler üzerine proje geliştiren 10 takım, finale kalmak için yarıştı.

        Takımların projeleri, teknoloji ve girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

        10 ekip arasından seçilen Accesslink, Astrosit, EcoMaris, ECOLOOP, ResQLink ve Smartlight takımları, 27 Şubat'ta Yunanistan'da düzenlenecek finale katılacak.

        Finale kalan takımlar, geliştirdikleri projelerle akıllı şehir teknolojileri alanında somut çözümler sunmayı amaçladı.

        Özellikle şehirlerin sürdürülebilirliği, afet yönetimi ve ulaşım sistemleri gibi kritik konulardaki projeler jüriden büyük ilgi gördü.

        Yunanistan'daki finalde birinci olan takıma 20 bin avro, ikinciye 10 bin avro, üçüncüye 5 bin avro ödül verilecek.

        Finale kalan projeler, yatırım ve ticarileşme süreçlerinde desteklenerek küresel pazarda da yer bulma fırsatına sahip olacak.

        En iyi projelerin yarışacağı final, girişimcilere uluslararası sahnede kendilerini kanıtlama imkanı sunacak.

        Akıllı Şehirler temasıyla hayata geçirilen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu" ile teknoloji ve girişimcilik ekosistemlerinin gelişiminin desteklenmesi, inovatif projelerin teşvik edilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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