Kocaeli'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müstakil evin çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müstakil evin çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.
Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'ndeki müstakil evin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binanın çatısı ve evin bir bölümünde hasara neden oldu.
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