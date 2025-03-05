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        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:58
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        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun eşi Arif Dayıoğlu ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada, TMO'da alım muhafaza servis şefi olarak görev yapan F.A.C. tanık olarak dinlenildi.

        Olay günü idari binada muhasebe servisinde olduğunu belirten F.A.C, bu esnada patlama sesi duyduğunu ve dışarıya çıktığını söyledi.

        F.A.C. siloda görevli eksper F.H'nin kendisini arayıp patlama olduğunu söylediğini anlatarak, daha sonra siloya gittiklerini fakat güvenlik gerekçesiyle polisin kendilerini olay yerine yaklaştırmadığını kaydetti.

        Olaya ilişkin bilgi ve görgüsünün bundan ibaret olduğunu dile getiren F.A.C, olay tarihinde tesiste kaynak yapıldığından haberinin olmadığını savundu.

        F.A.C, silolardaki toz temizliğinin teknik işler servisinin sorumluluğunda olduğunu, tahmil tahliye işçileri tarafından günlük temizlendiğini söyleyerek, "Biz depodaki hububatın tozundan sorumluyuz. Döküm aşamasındaki tozdan teknik işler sorumludur." dedi.

        Tesise gelen hububatın, içerisindeki toz ve yabancı madde miktarına göre depolara alındığını anlatan F.A.C, "Kuyudaki tozların temizliği teknik işlere aittir. Tesisteki tozlar temizlenip toplandıktan sonra bir kısmı piyasaya satılabilir olarak ayrıştırılabiliyor. Buna 'kıymetli çıkıntı' deniyor. Bu olaydan önce en son kıymetli çıkıntı noktasında ne zaman heyet oluşturuldu hatırlamıyorum." diye konuştu.

        Müşteki Arif Dayıoğlu ise kimsenin sorumluluk kabul etmediğini ancak ihmallerin açık olduğunu, sanıkların duruşmaya bile katılmadığını söyledi.

        Olayın üzerinden 600 gün geçmesine rağmen hala sonuç alınamadığına işaret eden Dayıoğlu, "İçim yanıyor. Sanıkların rahat tavırları beni kahrediyor." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin devamı ile 7 müştekinin kati raporu için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay ve iddianame

        Derince ilçesindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos 2023'te meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 60 silodan 13'ü hasar görmüştü.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, patlamayla ilgili baş müdür K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, taşeron firma sahibi O.T. ile taşeron firmanın alan yetkilisi İ.Ç'nin asli kusurlu, mühendis A.S'nin ise tali kusurlu olduğu yer alıyor.

        İddianamede sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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